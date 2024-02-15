Раскрыты личности пострадавших в перестрелке в центре Москвы мужчин

Среди пострадавших в перестрелке в центре Москвы оказался боец ММА из Чечни

Среди пострадавших в перестрелке, устроенной в центре Москвы, оказался 29-летний боец ММА из Чечни. Ему потребовалась экстренная операция из-за застрявшей в бедре пули, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, спортсмен вместе с 38-летним водителем попал в ДТП у отеля «Золотое кольцо» на черном автомобиле Lexus. Во второй машине оказалась дочь главы Федерации бокса Донецкой народной республики. По ее просьбе на место приехали вооруженные охранники отца, с которыми и началась перестрелка. Позже трое участников конфликта оказались в больнице.

Столичные следователи из-за стрельбы возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе следствия.

Вскоре по этому делу сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего мужчину. Предварительно, в ходе конфликта на улице Плющиха он начал стрелять в оппонентов из травматического пистолета марки Grand Power модели E-12 F.