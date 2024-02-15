Бастрыкин взял под контроль расследование стрельбы в центре Москвы

Бастрыкин потребовал принять меры к аресту начавшего стрельбу в Москве

Начало событий в новости После стрельбы в центре Москвы возбудили уголовное дело

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования стрельбы в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Поручение о принятии мер к аресту гражданина, начавшего стрельбу, дано руководителю столичного управления СКР Андрею Стрижову. Ход расследования находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 213 («Хулиганство») УК РФ, стал мужчина 1994 года рождения. Он задержан. По предварительным данным, 29-летний подозреваемый в ходе конфликта на улице Плющиха начал стрельбу из травматического пистолета марки Grand Power модели E-12 F по незнакомым людям.



Стрельба на улице Плющихе в центре Москвы произошла вечером 14 февраля из-за того, что автомобиль Lexus на Арбате агрессивно перестроился и задел Mercedes. Хозяйка поврежденной иномарки вместе с мужем решила оформлять ДТП, они поехали с лихачами на Плющиху, однако водитель и пассажир Lexus начали грубо себя вести. На место прибыли друзья владелицы Mercedes.

В ходе потасовки один из мужчин, который ехал в автомобиле Lexus, открыл огонь от травматического оружия. Пострадали трое.