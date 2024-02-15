После стрельбы в центре Москвы возбудили уголовное дело

СК возбудил дело о хулиганстве после стрельбы в центре Москвы

Московские следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование инцидента ведется по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе следствия.

Фигурантом дела стал мужчина 1994 года рождения. Он задержан, уточнили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре. По предварительным данным, 29-летний подозреваемый в ходе конфликта на улице Плющиха начал стрельбу из травматического пистолета марки Grand Power модели E-12 F по незнакомым мужчинам.



Стрельба на улице Плющихе в центре Москва произошла вечером 14 февраля из-за того, что автомобиль Lexus на Арбате агрессивно перестроился и задел Mercedes. Хозяйка поврежденной иномарки вместе с мужем решила оформлять ДТП, они поехали с лихачами на Плющиху, однако водитель и пассажир Lexus начали грубо себя вести. На место прибыли друзья владелицы Mercedes.

В ходе потасовки один из мужчин, который ехал в автомобиле Lexus, открыл огонь от травматического оружия. Пострадали четверо.