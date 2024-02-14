Раскрыты подробности стрельбы в центре Москвы

В результате стрельбы на улице Плющихе в Москве ранены два человека

Стрельба на улице Плющихе в центре Москва произошла из-за того, что автомобиль Lexus на Арбате агрессивно перестроился и задел Mercedes. Подробности конфликта раскрыл Telegram-канал «112».

Хозяйка поврежденной иномарки вместе с мужем решила оформлять ДТП, поехали с лихачами на Плющиху, однако водитель и пассажир Lexus начали себя грубо вести. На место прибыли друзья владелицы Mercedes.

В ходе потасовки один из мужчин, который ехал в автомобиле Lexus, открыл огонь от травматического оружия. Ранены два человека, они госпитализированы. По данным издания Baza, установлены личности трех участников конфликта. В причинах разбирается полиция.

О стрельбе в центре Москвы на улице Плющихе сообщалось ранее вечером 14 февраля. Предварительно, двое мужчин не поделили дорогу рядом с отелем «Золотое кольцо».