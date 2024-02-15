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11:11, 15 февраля 2024Силовые структуры

Начавший перестрелку в центре Москвы задержан

Прокуратура: задержан начавший перестрелку в центре Москвы
Начало событий в новости Бастрыкин взял под контроль расследование стрельбы в центре Москвы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего мужчину, начавшего перестрелку в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
 
По предварительным данным, в ходе конфликта на улице Плющиха он стрелял из травматического пистолета марки Grand Power модели E-12 F в сторону незнакомых мужчин. 
 
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры и центрального аппарата Следственного комитета России. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал принять меры к аресту подозреваемого.

Стрельба на улице Плющихе в центре Москвы произошла вечером 14 февраля из-за того, что автомобиль Lexus на Арбате агрессивно перестроился и задел Mercedes. Хозяйка поврежденной иномарки вместе с мужем решили оформлять ДТП и поехали с лихачами на Плющиху, однако водитель и пассажир Lexus начали грубо себя вести. На место прибыли друзья владелицы Mercedes.

В ходе потасовки один из мужчин, который ехал в автомобиле Lexus, открыл огонь из травматического оружия. Пострадали трое, среди них 29-летний боец ММА из Чечни Расул Очаев и двое телохранителей главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна — его дочь была за рулем Mercedes и вызвала подмогу после ДТП, сообщает Telegram-канал Mash.

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      Любовь Ширижик
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