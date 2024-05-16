Россиян предупредили о маркетинговой уловке с омега-3

Кандидат медицинских наук, нутрициолог Елена Коршун посоветовала внимательно изучать состав при покупке средств с омега-3. В программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», она рассказала о маркетинговой уловке, связанной с такими добавками.

Доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в программе обратила внимание на то, что на многих упаковках добавок с омега-3 указана дозировка 1000 мг. «Но если мы начнем изучать более детально и будем вчитываться в состав, то увидим, что именно омега-3 в капсуле может быть крайне мало — около 300 мг, а 1000 мг составляет рыбий жир», — предупредила Коршун.

Нутрициолог заявила, что обращать внимание на содержание омега-3 в одной капсуле очень важно, поскольку эффективная дозировка составляет от 950 мг в сутки.

Ранее начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала об уловке маркетологов, связанной с хлебом. Она назвала маркетинговым ходом надпись «бездрожжевой» на упаковках с такой продукцией.

