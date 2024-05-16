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12:22, 16 мая 2024Забота о себе

Россиянам назвали неожиданные причины мурашек

Фельдшер Балан: причинами мурашек могут быть фолликулярный кератоз и авитаминоз

Фото: Seksun Guntanid / Shutterstock / Fotodom

Мурашки являются обычной реакцией на перепады температур или эмоциональный всплеск, но если они появляются без видимых причин, это может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Об этом Life.ru рассказала фельдшер, управляющая сети пансионатов «Теплые беседы» Наталья Балан.

Среди неожиданных причин «гусиной кожи» она назвала фолликулярный кератоз, авитаминоз и парестезию. При фолликулярном кератозе мурашки сопровождаются повышенной сухостью и грубостью кожи. Это заболевание носит хронический характер и ярче всего проявляется у молодых людей. Бороться с этим можно только при помощи правильного ухода.

Кроме того, мурашки могут возникать в результате травм, поражения периферических нервов и сдавления участка тела с нарушением кровоснабжения. Такое нарушение чувствительности называется парестезией.

«Чаще всего мурашки связаны с нехваткой витаминов в организме человека, а именно витаминов группы B и C. Аскорбиновая кислота отвечает за выработку коллагена, который поддерживает здоровье сосудов. При ее дефиците кожа теряет эластичность, появляются раздраженные участки и постоянное чувство мурашек», — добавила специалист.

Ранее онколог-гематолог Дэниел Ландау сообщил, что появляющийся только по ночам кашель может указывать на развитие опасных заболеваний.

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      Алина Гончарова
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