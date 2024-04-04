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09:27, 4 апреля 2024Забота о себе

Названы причины появления кашля по ночам

Онколог Ландау: появляющийся по ночам кашель может указывать на рак

Фото: RollingCamera / Shutterstock / Fotodom

Появляющийся только по ночам кашель может указывать на развитие опасных заболеваний, считает онколог-гематолог Дэниел Ландау. Различные причины ночного кашля он назвал Fox News.

Ландау считает, что появление кашля, который начинается ночью и исчезает днем, часто объясняется тем, что желудочный сок поднимается по пищеводу и раздражает гортань. Такой же симптом, по словам врача, может возникнуть при аллергии или простуде. Специалист объяснил, что, когда человек ложится, слизь из носа затекает в горло, вызывая кашель. Днем этот симптом исчезает, так как человек находится в вертикальном положении.

Кашель по ночам может появляться при кашлевом варианте бронхиальной астмы, говорит Ландау, а также при некоторых видах онкологических заболеваний. «Мне бы не хотелось, чтобы люди считали, что кашель по ночам означает наличие рака, но надо учитывать, что это является одним из возможных симптомов», — сказал онколог.

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Ландау уточнил, что ночной кашель иногда появляется при росте раковых клеток в легких, в области шеи и головы. Также этот симптом может наблюдаться при мезотелиоме — злокачественном поражении тканей, выстилающих легкие, желудок, сердце и другие органы. Онколог рекомендовал обратиться к лечащему врачу, если кашель по ночам не проходит дольше трех недель.

Ранее аллерголог-иммунолог Алла Рафаэлян назвала неочевидные способы легче переносить аллергию на пыльцу. Она посоветовала в сезон цветения пить больше жидкости и стараться выходить на улицу рано утром или вечером после дождя.

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      Екатерина Улитина
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