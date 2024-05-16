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12:44, 16 мая 2024Экономика

Россиянам назвали способ сдать квартиру подороже

Яндекс Аренда: сдать квартиру подороже поможет отсутствие визуального шума
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сдать квартиру по более высокой цене россиянам поможет отсутствие в жилье лишнего шума. Об этом с «Газетой.Ru» поделились в сервисе «Яндекс Аренда».

Там посоветовали очистить технику и мебель от наклеек, убрать магниты с холодильника, вывезти мягкие игрушки и другие украшения жилья. Важно также освободить от вещей балкон или лоджию. Аналитики уверены, что чистые и ухоженные квартиры можно сдать не только дороже, но и быстрее.

Специалисты подчеркнули, что на цену также влияют район, инфраструктура, год постройки здания, состояние придомовой территории, наличие консьержа и ремонта в подъезде. Так, например, обычно квартиры на третьем этаже и выше стоят дороже — при условии, что в доме есть лифт.

Ранее риелтор Любовь Жук посоветовала при подготовке сдачи жилья в аренду интерьер от красного и черного цветов. По словам эксперта, важно также максимально избавить интерьер от лишних вещей. При этом нужно не перестараться, поскольку спартанский интерьер также отпугнет потенциальных квартиросъемщиков.

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      Мария Черкасова
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