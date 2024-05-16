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16:23, 16 мая 2024Ценности

Россиянам перечислили способы экономить на питании в теплое время года

Финконсультант Матвеева посоветовала покупать летом фрукты для экономии на еде

Фото: Mohssen Assanimoghaddam / dpa / Globallookpress.com

Россиянам перечислили три способа экономить на питании в теплое время года. Соответствующий комментарий от финансового консультанта сервиса «Пакет» от Х5 Ольги Матвеевой попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь специалистка призвала читателей покупать больше овощей, фруктов и ягод, поскольку весной и летом они стоят в разы дешевле. Кроме того, с приходом солнечных дней организму требуется меньше энергии на поддержание теплообмена, поэтому человеку требуется меньше приемов пищи, уточнила она.

«Сокращается количество приемов пищи, а главное — потребность в джанк-фуде, которой мы обычно и перекусываем между основными приемами пищи в холодное время года. Вы удивитесь, если посчитаете, сколько денег уходит на покупку чипсов, сухариков и шоколадных батончиков. Летом вы можете сократить ощутимую часть расходов на питание», — пояснила эксперт.

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Кроме того, по словам Матвеевой, в теплое время года в каждом городе появляются десятки сезонных ярмарок и рынков — от централизованных в прогулочных зонах до небольших районных. «Вопреки расхожему мнению это отличный способ бюджетного фуд-шопинга. Обычно продавцы заинтересованы в том, чтобы к ним вернулись, поэтому могут предлагать хорошие скидки на свой товар», — заключила собеседница издания.

В апреле фитнес-тренер Алена Грибанова предупредила россиянок об опасных последствиях втягивания живота.

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      Карина Черных
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