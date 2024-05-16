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09:00, 16 мая 2024Экономика

Россиянам рассказали о возможности не платить один вид налогов

Эксперт Саськов: с подаренной родственниками квартиры не нужно платить налог

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С квартиры, которую подарили родственники, не нужно платить налог. О возможности сэкономить рассказал россиянам Директор ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов, пишет aif.ru.

Однако есть нюанс — родственники должны быть близкими. То есть речь идет только о супругах, родителях, детях (в том числе приемных), бабушках и дедушках, внуках, родных братьях и сестрах. Все операции с имуществом между этими родственниками не облагаются этим видом налога, подчеркнул эксперт.

«Соответственно, они могут дарить друг другу квартиры, и налоговых обязательств у них не возникнет, — подчеркнул эксперт. — При сделках с участием более дальних родственников или лиц, вовсе не состоящих в родстве, у одариваемого возникает обязанность по уплате налога на доходы физических лиц», — заключил Владимир Саськов.

Ранее россиянам назвали способ сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг. По словам экспертов, можно отказаться от от ненужных услуг управляющей организации.

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      Нина Ташевская
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