Россияне передумали покупать жилье в одной стране

Российский спрос на жилье в ОАЭ упал на 21 %

В апреле российский спрос на жилье в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) упал на 21,3 процента по сравнению с мартом. О том, что россияне передумали покупать недвижимость в этой стране, «Ленте.ру» сообщают эксперты агентства Ageeva Real Estate.

Снижение интереса в жилью с Эмиратах со стороны граждан России наблюдается второй месяц подряд. Кроме того, спрос с января по апрель 2024 года оказался более на 35,1 процента ниже, чем в аналогичный период 2023-го.

Эксперты объясняют такую динамику с высокими ценами на жилье в ОАЭ. Они подчеркивают, что ситуация не связана с плохим отношением к россиянам в стране. «Рост в зависимости от проекта и типа недвижимости составил 15-25 процентов. К тому же рынок переориентировался на более комфортные и, соответственно, более дорогие проекты», — рассказала основатель агентства Татьяна Агеева.

Ранее аналитики Edeluxe назвали страны, в которых чаще всего покупают жилье россияне. Рейтинг возглавила Турция.