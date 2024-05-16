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07:04, 16 мая 2024Экономика

Россияне признались в любви к лебедям из покрышек

Каждый десятый россиянин назвал лебедей из покрышек лучшим украшением двора

Фото: Domnich Vladislav / Shutterstock / Fotodom

Каждый десятый житель многоквартирных домов в России (12 процентов) считает лебедей из покрышек лучшим украшением двора. В любви к уличному декору признались участники исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

При этом большинству (41 процент) опрошенных больше нравится минималистичный декор. Вообще украшением общедомовой территории занимается лишь 12 процентов россиян. 85 процентов из них принимают в этом непосредственное участие — покупают нужные предметы, размещают декор, придумывают идеи и мастерят украшения своими руками.

53 процента опрошенных выбирают готовые покупные украшения, а 47 процентов отдают предпочтение самодельному декору. 63 процента из них заявили, что хендмейд украшения выглядят мило, у 16 процентов они вызывают чувство ностальгии. Еще 5 процентов респондентов считают изготовление украшений хорошим способом переработки ненужных вещей.

Жители частного сектора чаще, чем жители квартир, занимаются украшением придомовой территории — в этом признались 52 процента опрошенных. При этом обе категории россиян готовы потратить на декор не более 20 тысяч рублей в год.

Ранее россияне описали загородный дом мечты. Так, большинство опрошенных хотели бы себе теплый коттедж с высокоскоростным интернетом вдали от городской суеты.

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      Нина Ташевская
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