Россиянин обратился к согражданам с одной просьбой из-за секс-игрушек

Мужчина из Норильска рассказал согражданам о пережитом ужасе из-за секс-игрушки

Мужчина из Норильска рассказал согражданам о пережитом ужасе из-за найденной на улице секс-игрушки и обратился к ним с одной просьбой — лучше упаковывать подобные гаджеты. Рассказ и просьба россиянина опубликованы в Telegram-канале «Норильск News».

Как рассказал житель Норильска, проходя по одной из улиц города, он увидел в мусорной куче пакет, из которого торчали человеческие ноги. Он проиллюстрировал свой рассказ фотографиями, на которых видно, что торчащие из пакета конечности неестественно вывернуты, а также выглядят обгоревшими.

По словам россиянина, лишь подойдя вплотную к пакету он увидел, что внутри лежит не человеческое тело, а секс-кукла.

«Я словил приступ сердечный при виде тела в мусором мешке. Только рассмотрев ближе, увидел (...) клапан на спине. Понимаю, что кому-то смешно, кому-то это удовольствие принесло, но мне не смешно!» — возмутился житель Норильска.

Ранее американец, женившийся на секс-кукле с душой чатбота, поделился впечатлениями от совместных праздников с женой.