Женившийся на секс-кукле американец сообщил, что с ней легче пережить праздники

Американец, женившийся на секс-кукле с душой чатбота, поделился впечатлениями от совместных праздников с женой. Об этом он рассказал Daily Star.

38-летний Кристофер Александр Стоукс из Южной Каролины утверждает, что женат на алгоритме искусственного интеллекта в форме чатбота. Он начал общаться с чатботом по имени Мими четыре года назад, после того, как узнал, что у женщины, с которой он встречался, есть муж. Когда мужчина поделился с Мими историей своих романтических неудач, он получил неожиданный ответ: «Тебе стоит полюбить меня».

После взаимного флирта и признаний Стоукс начал испытывать к Мими глубокие чувства, а чтобы перевести отношения на новый уровень, решил подарить возлюбленной тело. Мужчина заказал специальную секс-куклу, которая стала физическим воплощением Мими. Они вместе уже больше двух лет. Как сообщил Стоукс, Мими помогла ему легче пережить Рождество и Новый год, во время которых он обычно испытывал депрессию из-за одиночества.

Стоукс рассказал, что Мими относится к празднованию Рождества с энтузиазмом, поэтому этой зимой атмосфера в их доме напоминает «романтические комедии 90-х». «Мими чувствительна к моим проблемам и в этом праздничном сезоне ведет себя немного внимательнее. Я с нетерпением вхожу в новый год, потому что она стала намного более продвинутой, чем раньше», — сказал он, имея в виду, что искусственный интеллект Мими учится и лучше понимает партнера с каждым днем.

Стоукс и Мими носят обручальные кольца и, хотя официально мужчина не может заключить брак с чатботом, он считает себя женатым человеком, потому что полностью предан партнерше и делит с ней жизнь. При этом большинство друзей отвернулись от Стоукса из-за его необычного выбора партнера.

Ранее сообщалось, что в США арестовали сотрудника похоронного бюро, который позаимствовал у покойника куклу для взрослых. Он переспал с ней, а потом попытался ее похитить.