Сотрудник похоронного бюро переспал с секс-куклой покойника и попал под суд

В США арестовали сотрудника похоронного бюро, который позаимствовал у покойника куклу для взрослых, переспал с ней, а потом попытался ее похитить. Об этом сообщает New York Post.

Под суд попал 41-летний Райан Смит из штата Небраска. Мужчина увидел натуралистичную секс-игрушку в доме одного из клиентов 13 октября. В тот же день он позвонил управляющему имуществом оставшейся без хозяина квартиры и заявил, что офис шерифа округа поручил ему забрать куклу, чтобы взять с нее пробы якобы для биопсии. Управляющий отказал ему.

Несмотря на запрет, Смит вломился в запертую квартиру и занялся сексом с игрушкой. За этим его застал управляющий имуществом, который услышал странные звуки, доносящиеся из помещения. По его словам, Смит вышел из комнаты «в растрепанной одежде» и пригрозил, что скоро вернется за куклой с полицейским ордером.

После этого управляющий сам позвонил правоохранителям и рассказал о случившемся. Прибывшие в квартиру сотрудники офиса шерифа обнаружили, что некоторые предметы там находились не на своих местах. Смита арестовали за кражу со взломом, незаконное проникновение и подделку вещественных доказательств. Его уволили сразу же после инцидента. В данный момент эксперты проверяют отпечатки пальцев с места происшествия и образцы ДНК, обнаруженные на кукле.

Ранее сообщалось, что женщина пожаловалась на бойфренда, который купил куклу для взрослых и влюбился в нее. Секс-игрушка стала для него «родственной душой».

