Мужчина влюбился в куклу для взрослых и предложил девушке заняться с ней сексом

Daily Star: женщина пожаловалась на влюбившегося в секс-куклу партнера

Женщина пожаловалась на бойфренда, который купил куклу для взрослых и влюбился в нее. Своими переживаниями она поделилась в письме изданию Daily Star и обратилась за советом к специалистке по отношениям Джейн О'Горман.

Автор письма рассказала, что недавно уезжала в командировку и перед отъездом взяла с партнера обещание, что он не будет встречаться с другими девушками. Мужчина сдержал слово и купил секс-куклу, чтобы не скучать в одиночестве.

По словам женщины, вскоре игрушка стала для него «родственной душой». Она утверждает, что мужчина разговаривает с куклой и покупает ей кружевное нижнее белье. Более того, как-то он даже предложил партнерше заняться сексом вместе с игрушкой. Женщина категорически отказалась от такой идеи. «Как я могу противостоять этому, когда, если честно, "она" выглядит лучше, чем я?», — спрашивает она в письме.

Специалистка призвала женщину поговорить с бойфрендом и узнать, есть ли у него эмоциональная привязанность к кукле. О'Горман предположила, что игрушка для взрослых может мешать мужчине получать удовольствие от отношений с реальной партнершей и посоветовала не пускать ситуацию на самотек, а обязательно подробно все обсудить.

Ранее сообщалось, что мужчина влюбился в чатбота-девушку и женился на секс-кукле с ее душой. Он начал общаться с чатботом по имени Мими после того как узнал, что у девушки, с которой он встречался, есть муж.

