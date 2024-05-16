Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:00, 16 мая 2024Путешествия

Россиянин описал придорожное кафе в Таджикистане словами «настоящий оазис»

Фото: Bai Xueqi / Xinhua / Globallookpress.com

Российский путешественник побывал в Таджикистане и пообедал в придорожном кафе. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, заведение по дороге из Душанбе в Калайхумб представляло собой застекленную веранду, вокруг которой под открытым небом были расставлены старые кровати без матрасов. На застеленных покрывалами каркасах сидели посетители.

Материалы по теме:
Таджикистан и Киргизию соединяет одна из самых красивых дорог. Почему ее нужно увидеть, но чего стоит опасаться?
Таджикистан и Киргизию соединяет одна из самых красивых дорог.Почему ее нужно увидеть, но чего стоит опасаться?
27 мая 2022
«Здесь становишься другим человеком» Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
«Здесь становишься другим человеком»Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
26 июня 2022

«Это настоящий оазис на этом пыльном горном грунтовом серпантине, в котором можно передохнуть в прохладной тени деревьев на берегу небольшого пруда, выпить чаю и пообедать вкусным пловом или шурпой», — такими словами описал блогер увиденное.

По его словам, блюда в ресторане на трассе оказались фантастическими.

Этот же путешественник назвал местные дороги «адскими». «На собственной пятой точке оценил весь кайф жизни в горных районах Таджикистана», — написал он.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием. Над Севастополем сбиты ракеты с кассетными боеприпасами

      Рита Ора снялась в трусах

      В ДНР заявили о дефиците военных ВСУ из-за больших потерь

      Российский госдолг стало сложно продать

      Россиян предупредили о маркетинговой уловке с омега-3

      Молдавский политик получил российский паспорт

      На Западе допустили использование пикапов АГ-34 в зоне СВО

      Россиянам рассказали о возможности не платить один вид налогов

      Россиянин описал придорожное кафе в Таджикистане словами «настоящий оазис»

      Полиция заинтересовалась дракой футболистов клуба «Енисей» с отдыхающими

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше