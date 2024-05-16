Россиянин описал придорожное кафе в Таджикистане словами «настоящий оазис»

Российский путешественник побывал в Таджикистане и пообедал в придорожном кафе. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, заведение по дороге из Душанбе в Калайхумб представляло собой застекленную веранду, вокруг которой под открытым небом были расставлены старые кровати без матрасов. На застеленных покрывалами каркасах сидели посетители.

«Это настоящий оазис на этом пыльном горном грунтовом серпантине, в котором можно передохнуть в прохладной тени деревьев на берегу небольшого пруда, выпить чаю и пообедать вкусным пловом или шурпой», — такими словами описал блогер увиденное.

По его словам, блюда в ресторане на трассе оказались фантастическими.

Этот же путешественник назвал местные дороги «адскими». «На собственной пятой точке оценил весь кайф жизни в горных районах Таджикистана», — написал он.