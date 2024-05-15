Россиянин описал дороги в Таджикистане фразой «на пятой точке оценил весь кайф»

Российский тревел-блогер побывал в Таджикистане и назвал местные дороги «адскими». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

«Проехался по Памирскому тракту и на собственной пятой точке оценил весь кайф жизни в горных районах Таджикистана. А ведь это не какие-то безлюдные места, больше половины территории страны такие, здесь множество кишлаков с десятками тысяч жителей», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Автор публикации рассказал, что на дорогу длиной 240 километров из Душанбе в село Калайхумб у него ушел почти день, а средняя скорость была «чуть больше, чем в вялоползущей пробке в Москве».

«Когда едешь по ней, сначала даже представить не можешь, что уже через десяток километров от столицы асфальт резко закончится, и дальше ты будешь ехать по пыльному и тряскому грейдеру», — удивился путешественник.

Блогер добавил, что на протяжении почти 200 километров дорога петляла вдоль гор, и иногда, чтобы разминуться со встречной машиной, приходилось ехать по осыпающемуся щебнем краю. По его словам, на некоторых участках проезд и вовсе отсутствовал, и водителям пришлось дважды форсировать водную преграду.

Ранее другой российский путешественник побывал в столовой в горах Таджикистана и рассказал, что «наелся от пуза». Он описал обед в заведении на берегу реки Зарафшан словами «настоящее таджикское гостеприимство».