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05:31, 15 мая 2024Путешествия

Россиянин описал дороги в Таджикистане фразой «на пятой точке оценил весь кайф»

Фото: Eric Lafforgue / Art in All of Us / Corbis / Getty Images

Российский тревел-блогер побывал в Таджикистане и назвал местные дороги «адскими». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

«Проехался по Памирскому тракту и на собственной пятой точке оценил весь кайф жизни в горных районах Таджикистана. А ведь это не какие-то безлюдные места, больше половины территории страны такие, здесь множество кишлаков с десятками тысяч жителей», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

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Автор публикации рассказал, что на дорогу длиной 240 километров из Душанбе в село Калайхумб у него ушел почти день, а средняя скорость была «чуть больше, чем в вялоползущей пробке в Москве».

«Когда едешь по ней, сначала даже представить не можешь, что уже через десяток километров от столицы асфальт резко закончится, и дальше ты будешь ехать по пыльному и тряскому грейдеру», — удивился путешественник.

Блогер добавил, что на протяжении почти 200 километров дорога петляла вдоль гор, и иногда, чтобы разминуться со встречной машиной, приходилось ехать по осыпающемуся щебнем краю. По его словам, на некоторых участках проезд и вовсе отсутствовал, и водителям пришлось дважды форсировать водную преграду.

Ранее другой российский путешественник побывал в столовой в горах Таджикистана и рассказал, что «наелся от пуза». Он описал обед в заведении на берегу реки Зарафшан словами «настоящее таджикское гостеприимство».

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      Алина Черненко
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