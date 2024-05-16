Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:58, 16 мая 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с сожительницей на глазах у маленького сына из-за ревности

В Тыве осудят мужчину, который убил сожительницу на глазах у маленького сына

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Тыве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего ранее не судимого местного жителя, который расправился с сожительницей на глазах у маленького сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 Уголовного кодекса РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в октябре 2023 года пара вместе выпивала. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт на почве ревности. После ссоры мужчина начал наносить женщине удары кочергой и ножом на глазах у маленького сына. В результате травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее в Екатеринбурге суд приговорил 50-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за расправу над двумя знакомыми из ревности к сожительнице.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием. Над Севастополем сбиты ракеты с кассетными боеприпасами

      Рита Ора снялась в трусах

      В ДНР заявили о дефиците военных ВСУ из-за больших потерь

      Российский госдолг стало сложно продать

      Россиян предупредили о маркетинговой уловке с омега-3

      Молдавский политик получил российский паспорт

      На Западе допустили использование пикапов АГ-34 в зоне СВО

      Россиянам рассказали о возможности не платить один вид налогов

      Россиянин описал придорожное кафе в Таджикистане словами «настоящий оазис»

      Полиция заинтересовалась дракой футболистов клуба «Енисей» с отдыхающими

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше