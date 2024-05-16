Россиянин расправился с сожительницей на глазах у маленького сына из-за ревности

В Тыве осудят мужчину, который убил сожительницу на глазах у маленького сына

В Тыве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего ранее не судимого местного жителя, который расправился с сожительницей на глазах у маленького сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 Уголовного кодекса РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в октябре 2023 года пара вместе выпивала. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт на почве ревности. После ссоры мужчина начал наносить женщине удары кочергой и ножом на глазах у маленького сына. В результате травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее в Екатеринбурге суд приговорил 50-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за расправу над двумя знакомыми из ревности к сожительнице.