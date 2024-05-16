Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:10, 16 мая 2024Силовые структуры

Россиянин заставил мужчину извиняться на камеру перед экс-любовницей и попался

Суд арестовал мужчину, заставившего москвича извиняться перед бывшей любовницей

Фото: Fernando zhiminaicela / Pixabay

Перовский районный суд Москвы арестовал Виталия Навоши, который с применением насилия заставлял местного бизнесмена извиняться на камеру перед бывшей любовницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Мужчина пробудет под стражей до 15 июля. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

По версии следствия, Навоши вместе с соучастником — Сергеем Дакусом — незаконно проник в квартиру к бизнесмену, применив к нему опасное для жизни и здоровья насилие. После этого, по данным РЕН ТВ, злоумышленники связали мужчину скотчем, похитили у него имущество на сумму более 900 тысяч рублей и, приставив к паху электрошокер, заставили извиниться перед бывшей любовницей на видео.

Сергей Дакус также был арестован Перовским районным судом Москвы на срок до 15 июля.

Ранее в Санкт-Петербурге следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые похитили знакомого и заставили его копать себе могилу.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска разбомбили штаб ВСУ в Харьковской области

      Председатель комитета по культуре Ямпольская стала советником Путина

      США ввели санкции против россиян

      Вымогатель из Telegram заключил сделку и получил условный срок

      Россияне назвали главные страхи на отдыхе

      Российские военные уничтожили 12 морских дронов ВСУ за один день. Все беспилотники направлялись в сторону Крыма

      Названа приоритетная задача РВСН

      В Казахстане власти снесли памятник школьному учителю

      Французского баскетболиста отстранили от Олимпиады за выступление в России

      Минобороны опубликовало кадры уничтожения командного пункта зенитной бригады ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше