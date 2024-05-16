Россиянин заставил мужчину извиняться на камеру перед экс-любовницей и попался

Суд арестовал мужчину, заставившего москвича извиняться перед бывшей любовницей

Перовский районный суд Москвы арестовал Виталия Навоши, который с применением насилия заставлял местного бизнесмена извиняться на камеру перед бывшей любовницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Мужчина пробудет под стражей до 15 июля. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

По версии следствия, Навоши вместе с соучастником — Сергеем Дакусом — незаконно проник в квартиру к бизнесмену, применив к нему опасное для жизни и здоровья насилие. После этого, по данным РЕН ТВ, злоумышленники связали мужчину скотчем, похитили у него имущество на сумму более 900 тысяч рублей и, приставив к паху электрошокер, заставили извиниться перед бывшей любовницей на видео.

Сергей Дакус также был арестован Перовским районным судом Москвы на срок до 15 июля.

Ранее в Санкт-Петербурге следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые похитили знакомого и заставили его копать себе могилу.