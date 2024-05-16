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15:54, 16 мая 2024Силовые структуры

Россиянина обвинили в нападении на участника СВО и полицейского

СК предъявил обвинение жителю Краснодара в нападении на участника СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Краснодаре следователи предъявили обвинение местному жителю, напавшему с кулаками на участника специальной военной операции (СВО) и полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Мужчине вменяется хулиганство и применение насилия в отношении представителя власти. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, днем 8 мая мужчина ударил в живот участника СВО на улице Радио. На следующий день напавшего доставили в отдел полиции. Там краснодарец в служебном кабинете сотрудника уголовного розыска нанес удары полицейскому. По данному факту СК возбудил уголовное дело.

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      Любовь Ширижик
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