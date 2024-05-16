Россиянки выиграли в лотерею по миллиону и рассказали, на что потратят деньги

Две жительницы Новосибирска выиграли в лотерее по миллиону рублей

Две жительницы Новосибирска выиграли в лотерею по миллиону рублей и рассказали, на что потратят деньги. Об этом пишут «Вести Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи».

Фельдшер Анна сообщила, что часто покупает лотерейные билеты, но обычно ее выигрыш составлял не более 100 рублей. Нынешний же россиянка намерена потратить на покупку машины.

Тем временем продавец мебели Наталья призналась, что покупает по три лотерейных билета каждую неделю. После проведения розыгрыша ей пришли сообщения на телефон. Первый билет принес россиянке 100 рублей, второй — ничего, а третий — миллион рублей. Женщина заявила, что положит деньги в банк под проценты.

Ранее россиянин выиграл в лотерею свыше 14 миллионов рублей и до сих пор не забрал приз. Отмечается, что мужчина приобрел билет за 50 рублей в интернете.

