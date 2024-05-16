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19:51, 16 мая 2024Моя страна

Россиянки выиграли в лотерею по миллиону и рассказали, на что потратят деньги

Две жительницы Новосибирска выиграли в лотерее по миллиону рублей

Фото: Federico Gambarini / DPA / Globallookpress.com

Две жительницы Новосибирска выиграли в лотерею по миллиону рублей и рассказали, на что потратят деньги. Об этом пишут «Вести Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи».

Фельдшер Анна сообщила, что часто покупает лотерейные билеты, но обычно ее выигрыш составлял не более 100 рублей. Нынешний же россиянка намерена потратить на покупку машины.

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Тем временем продавец мебели Наталья призналась, что покупает по три лотерейных билета каждую неделю. После проведения розыгрыша ей пришли сообщения на телефон. Первый билет принес россиянке 100 рублей, второй — ничего, а третий — миллион рублей. Женщина заявила, что положит деньги в банк под проценты.

Ранее россиянин выиграл в лотерею свыше 14 миллионов рублей и до сих пор не забрал приз. Отмечается, что мужчина приобрел билет за 50 рублей в интернете.

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      Фариза Бацазова
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