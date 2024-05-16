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12:39, 16 мая 2024Силовые структуры

Россиянку осудили за повторную публикацию дискредитирующего ВС России сообщения

В Таганроге женщине дали условный срок за дискредитацию ВС России

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Таганрогский городской суд вынес условный срок 40-летней местной жительнице за повторную публикацию в интернете сообщения о дискредитации использования Вооруженных сил (ВС) России в ходе специальной военной операции. Об этом «Ленте.ру» сообщили УФСБ России по Ростовской области.

Женщина признана виновной по части 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»). Она получила наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Как установил суд, женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное преступление в марте 2023 года. Тогда ей был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Несмотря на это, фигурантка повторно разместила в интернете материалы, дискредитирующие ВС России.

Ранее сообщалось, что в Геленджике следователи возбудили уголовное дело в отношении 74-летнего пенсионера за фейки в социальных сетях.

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      Анна Габай
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