Российский пенсионер попал под следствие за публикации в социальных сетях

В Геленджике в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ

В Геленджике следователи возбудили уголовное дело в отношении 74-летнего пенсионера за фейки в социальных сетях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

Мужчине предъявлено обвинение по статье о совершении публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Фигурант дал признательные показания. Расследование продолжается.

По данным ведомства, в период с декабря 2022 года по март 2023 года пенсионер размещал в социальной сети текстовые публикации и делал репосты сообщений других пользователей, содержащие информацию, дискредитирующую ВС РФ. Отмечается, что в октябре 2022 года фигурант уже привлекался к административной ответственности за аналогичные публикации.

Ранее сообщалось, что в Крыму возбудили дело против 40-летней жительницы Судака, призывавшей к насилию над военными ВС РФ.

