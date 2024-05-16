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20:14, 16 мая 2024Экономика

Российские власти признали трудности в торговле с Китаем

Замглавы Администрации президента Орешкин: в торговле РФ и КНР есть проблемы
Максим Орешкин

Максим Орешкин. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В настоящее время в торгово-экономических отношениях России и Китая прослеживаются определенные трудности, однако они являются небольшими. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента РФ Максим Орешкин, его слова приводит «Интерфакс».

Он уточнил, что трудности в торговых отношениях двух стран были вызваны «происками западных злопыхателей». По его мнению, подобные проблемы удастся решить в обозримом будущем. «Есть какие-то мелкие проблемы (...), но это все преодолимо», — заявил Орешкин.

В то же время замглавы Администрации президента добавил, что о нынешних темпах развития двусторонних отношений «два года назад мы даже не могли мечтать». Однако к настоящему времени подобная динамика «стала реальностью», заключил Орешкин.

Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на доклад Института финансовых исследований Чунъян при Китайском народном университете сообщила о приостановке 80 процентов расчетов между Россией и Китаем из-за санкций западных стран по состоянию на март 2024 года. Главной проблемой стали опасения местных крупных банков и финансовых организаций попадания под вторичные санкции властей США из-за обслуживания торговых расчетов с российскими компаниями.

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      Анатолий Акулов
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