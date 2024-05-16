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12:39, 16 мая 2024Экономика

В Китае признали остановку 80 процентов расчетов с Россией из-за санкций

Китайский институт Чунъян сообщил о приостановке 80 % расчетов КНР с Россией

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

По состоянию на март 80 процентов расчетов между Россией и Китаем приостановлены из-за санкций Запада, что серьезно повлияло на нормальные торговые и коммерческие отношения. Об этом со ссылкой на доклад Института финансовых исследований Чунъян при Китайском народном университете пишет South China Morning Post.

Эксперты отмечают необходимость создания новых каналов платежей и расчетов, а также устранение угрозы вторичных санкций в отношении финансовых институтов. От этого, по их мнению, зависит решение инвестиционной дилеммы Китая и России.

В краткосрочной перспективе решение может стать проведение расчетов через небольшие региональные банки, которые не обслуживают связанный с западными странами бизнес, но уже работают.

Кроме того, можно использовать российский и китайский аналоги SWIFT. В средне- и долгосрочной перспективе обе страны должны разработать свои платежные системы.

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В то же время эксперт университета, не связанный с исследованием, предупредил, что региональные банки тоже рискуют потерять деньги при расчетах с Россией, если не имеют другого бизнеса.

Также в докладе института указано, что Китай и Россия могут расширить экономическое сотрудничество за счет снижения сборов и налогов, развития железнодорожных и портовых сетей на Дальнем Востоке, а также допуска Китая к использованию реки Туманная, которая проходит по границе между Россией и КНДР.

В марте китайская таможня сообщила о первом с середины 2022 года падении экспорта в Россию китайских товаров, причем сразу на 16 процентов. Российские перевозчики подтверждали эту тенденцию, указывая, что заплатить за товар стало очень сложно.

Крупнейшие западные банки прекращают обслуживать расчеты, чтобы не попасть под американские санкции, которые касаются взаимодействия с подсанкционными лицами и содействия военно-промышленному комплексу России.

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      Платон Щукин
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