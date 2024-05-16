Российские военные нанесли массированные удары по позициям ВСУ

ВС РФ нанесли массированные удары по ВСУ при наступлении в Харьковской области

Артиллерия Вооруженных сил России (ВС РФ) группировки «Север» нанесла массированные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает РИА Новости.

Командир мотострелкового батальона группировки с позывным Балашов рассказал, что военные проводили артподготовку массированно, что упростило заход именно штурмовых групп.

«Без артподготовки на свежего противника заходить штурмовикам очень тяжело. Их встречают плотным огнем, начиная от стрелкового оружия и заканчивая также уже тяжелым вооружением, которое есть у врага», — объяснил военный.

Балашов добавил, что хорошая артподготовка, попадание по целям, а также уничтожение тяжелой техники ВСУ подрывает моральных дух у украинских военных и укрепляет состояние российских солдат.

12 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль ВС РФ четырех населенных пунктов Харьковской области. Группировка войск «Север» заняла населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.