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04:37, 16 мая 2024Россия

Российские военные нанесли массированные удары по позициям ВСУ

ВС РФ нанесли массированные удары по ВСУ при наступлении в Харьковской области

Фото: РИА Новости

Артиллерия Вооруженных сил России (ВС РФ) группировки «Север» нанесла массированные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает РИА Новости.

Командир мотострелкового батальона группировки с позывным Балашов рассказал, что военные проводили артподготовку массированно, что упростило заход именно штурмовых групп.

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«Без артподготовки на свежего противника заходить штурмовикам очень тяжело. Их встречают плотным огнем, начиная от стрелкового оружия и заканчивая также уже тяжелым вооружением, которое есть у врага», — объяснил военный.

Балашов добавил, что хорошая артподготовка, попадание по целям, а также уничтожение тяжелой техники ВСУ подрывает моральных дух у украинских военных и укрепляет состояние российских солдат.

12 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль ВС РФ четырех населенных пунктов Харьковской области. Группировка войск «Север» заняла населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

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      Марина Совина
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