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16:05, 16 мая 2024Россия

Российские войска пресекли еще одну атаку на российский регион

Минобороны отчиталось о сбитом укранском БПЛА над Белгородской областью

Фото: РИА Новости

Российские войска пресекли еще одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию страны. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По их данным, противник с помощью беспилотника самолетного типа попытался атаковать объекты на территории России 16 мая около 15:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — добавили в российском оборонном ведомстве.

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Ранее ВСУ попытались обстрелять Белгородскую область из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». В Минобороны отметили, что средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией российского региона.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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