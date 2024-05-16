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13:11, 16 мая 2024Путешествия

Российских пилотов попытались ослепить лазером в небе над Москвой

Aviaincident: российских пилотов попытались ослепить лазером над Москвой

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Пилотов российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе над Москвой. Подробности сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла поздно вечером 15 мая на рейсе из Москвы в Новосибирск. Когда воздушное судно Boeing 737-800 находилось на высоте 2,1 тысячи метров в районе столицы, экипаж сообщил об освещении кабины лучом зеленого цвета.

Несмотря на произошедшее, пилоты решили следовать в новосибирский аэропорт Толмачево. Посадка самолета прошла благополучно.

Ранее неизвестные попытались ослепить зеленым лазером экипаж самолета S7, который заходил на посадку в Новосибирске. Уточнялось, что луч шел из центра города.

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      Мария Борисова
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