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07:28, 16 мая 2024Силовые структуры

Российский военный 10 месяцев отдыхал от службы и был осужден

В Абакане суд приговорил военного к 6 годам за отдых от службы в 10 месяцев

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима военного, который отдыхал от службы 10 месяцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 15 мая 2023 года осужденный, желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей и временно уклониться от прохождения военной службы, не явился на службу. 21 марта 2024 года мужчину задержали по месту жительства.

Ранее Читинский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении российского военнослужащего, который решил уклониться от службы и дважды не явился в воинскую часть.

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