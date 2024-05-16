Секс-коуч оценил популярный лайфхак для орального секса

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, которую заинтересовал вирусный лайфхак из соцсетей, который, как утверждают его авторы, улучшает качество орального секса. Письмо женщины и ответ Юзвяка опубликовало издание Slate.

Женщина рассказала, что посмотрела вышедшее несколько лет назад интервью секс-коуча, известной как тетушка Энджел, которая советовала использовать при минете грейпфрут: обрезать фрукт с обеих сторон, проделать дыру в середине и надеть его на пенис перед тем, как приступить к оральному сексу. «Попробовать ли нам это с бойфрендом, безопасно ли это? Действительно ли это приятно»? — задалась вопросами она.

В ответ Юзвяк одобрил желание экспериментировать в постели, но напомнил, что тетушка Энджел рекомендовала не забывать при использовании этой техники о презервативе, поскольку сок грейпфрута может попасть в уретру и вызвать раздражение. Он также отметил, что его коллега колумнист Закари Зейн испробовал метод на себе и нашел его приятным, поскольку температура грейпфрута, особенно предварительно охлажденного, и температура тела его партнерши создает необычный контрастный эффект.

«Зейн рассказал и потенциальном минусе: будет грязно. Он также посоветовался с урологом, который предупредил, что лимонная кислота может вызвать раздражение кожи в зоне гениталий, если на ней ей порезы, раздражение из-за бритья или другие ранки», — сказал секс-коуч.

Ранее пользовательница социальной сети TikTok, публикующая контент под псевдонимом @2_girls_1_pup, придумала лайфхак с автозагаром, чтобы не допустить секса на первом свидании. Девушка призналась, что перед свиданиями наносит автозагар частично, только на видных частях тела, чтобы не поддаться соблазну заняться сексом.