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12:13, 16 мая 2024Культура

Сергей Зверев назвал уехавших артистов третьим сортом

Шоумен Сергей Зверев назвал уехавших артистов третьим сортом

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев раскритиковал артистов, которые уехали из России. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Артист задался вопросом о том, кем эти творческие деятели были, пока жили в РФ, и кем стали, когда переехали. «Они там ну третий сорт, шестой, десятый», — отреагировал Зверев.

Шоумен назвал Россию своей родиной, а также признался, что не смог бы решиться на эмиграцию. «Здесь вся моя жизнь! Здесь все мои поколения! Это мой дом. Нет, я не могу так», — подчеркнул стилист.

Ранее певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) высказался об уехавших из России артистах. Исполнитель заявил, что все люди самостоятельно выбирают свой путь. «Каждый делает свой выбор. Они выбрали уехать, а я — выбрал остаться», — заключил он.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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