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13:30, 15 мая 2024Культура

SHAMAN высказался об уехавших из России артистах

Певец SHAMAN заявил, что уехавшие из России артисты выбрали свой путь

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) высказался об уехавших из России артистах. Его слова приводит aif.ru.

Исполнитель заявил, что все люди самостоятельно выбирают свой путь. «Каждый делает свой выбор. Они выбрали уехать, а я — выбрал остаться», — заключил он.

SHAMAN также оценил получение премии в номинации «Музыкальное искусство» от Минобороны. Артисту вручили награду за высокое мастерство при исполнении патриотических песен. «Это еще одно доказательство, что я как музыкант делаю свое дело с полной отдачей и нахожусь своем месте. Только так я буду работать и дальше», — подчеркнул певец.

Ранее российская актриса и звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова призналась в том, что жалеет артистов, которые покинули страну.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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