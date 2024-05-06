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15:21, 6 мая 2024Культура

Звезда «Не родись красивой» призналась в жалости к покинувшим Россию артистам

Актриса Ольга Ломоносова призналась, что жалеет покинувших Россию артистов

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Российская актриса и звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова призналась в том, что жалеет артистов, которые покинули страну. Своим мнением она поделилась в разговоре с WomanHit.

Собеседница издания отметила, что каждый творческий деятель сам сделал выбор, исходя из личных обстоятельств. Несмотря на это, по словам Ломоносовой, ей грустно из-за отъезда коллег и она бы хотела, чтобы все вернулись на родину.

«Если человек не может здесь находиться, если ему плохо, кажется, что зажали в тиски — ну что делать? Сложно судить. Отчасти их жалко — они оторвались от родины, не только от страны, правительства, но от друзей, родных, любимой работы. Кто-­то лучше устроился, кто-­то хуже, но все равно им несладко», — призналась звезда сериала «Не родись красивой».

Актриса добавила, что сама не смогла бы решиться на эмиграцию, так как очень любит Москву, куда она переехала из Донецка: «Иногда страшно от нее [Москвы] устаю, а возвращаться сюда мне нравится. И мама здесь, я не смогу ее оставить. Я люблю русский язык, откровенно говоря, и не знаю другого».

Ранее российский режиссер Егор Кончаловский высказался об уехавших из России после начала специальной военной операции на Украине артистах.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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