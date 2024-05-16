СКР предъявил заочное обвинение экс-замминистра обороны Украины Мехеду

СКР: предъявлено заочное обвинение экс-замминистра обороны Украины Мехеду

Следственный комитет России (СКР) предъявил заочное обвинение бывшему заместителю министра обороны Украины Петру Мехеду. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Кроме того, заочное обвинение предъявлено бывшему начальнику главного оперативного управления — заместителю начальника генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктору Бокию. По данным следствия, они осуществляли общее руководство так называемой антитеррористической операцией в Донбассе. В результате их действие были ранены и лишены жизни 165 человек, разрушены или повреждены более 87 объектов гражданской инфраструктуры.

Отмечается, что правоохранители принимают меры к их розыску и аресту.