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10:39, 16 мая 2024Силовые структуры

СКР предъявил заочное обвинение экс-замминистра обороны Украины Мехеду

СКР: предъявлено заочное обвинение экс-замминистра обороны Украины Мехеду

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следственный комитет России (СКР) предъявил заочное обвинение бывшему заместителю министра обороны Украины Петру Мехеду. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Кроме того, заочное обвинение предъявлено бывшему начальнику главного оперативного управления — заместителю начальника генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктору Бокию. По данным следствия, они осуществляли общее руководство так называемой антитеррористической операцией в Донбассе. В результате их действие были ранены и лишены жизни 165 человек, разрушены или повреждены более 87 объектов гражданской инфраструктуры.

Отмечается, что правоохранители принимают меры к их розыску и аресту.

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      Екатерина Кашурникова
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