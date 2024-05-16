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10:48, 16 мая 2024Силовые структуры

В России завели дела на более 600 иностранцев за наемничество на стороне ВСУ

СКР возбудил дела на 658 иностранцев из 49 государств за наемничество

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела в отношении 658 иностранцев из 49 государств за наемничество на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Их объявили в розыск, часть из фигурантов заочно арестовали. Следователи также завершили расследование уголовных дел в отношении одного наемника из Финляндии, а другого из Грузии. Обоих мужчин заочно привлекли к уголовной ответственности.

Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 34-летнего наемника из Грузии Лашу Рухая к 13 годам колонии строгого режима за участие в специальной военной операции (СВО) на стороне Украины.

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