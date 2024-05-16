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16:28, 16 мая 2024Россия

Снаряд РСЗО «Ольха» и беспилотник сбили над Белгородской областью

Минобороны России: БПЛА и снаряд «Ольхи» сбили над Белгородской областью

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, очередная попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на территории России была пресечена 16 мая около 15:40 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и один БПЛА над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Ранее ВСУ уже попытались обстрелять Белгородскую область из реактивной системы залпового огня «Ольха». Тогда в Минобороны отметили, что средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией российского региона.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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