Снаряд РСЗО «Ольха» и беспилотник сбили над Белгородской областью

Минобороны России: БПЛА и снаряд «Ольхи» сбили над Белгородской областью

Один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, очередная попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на территории России была пресечена 16 мая около 15:40 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и один БПЛА над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее ВСУ уже попытались обстрелять Белгородскую область из реактивной системы залпового огня «Ольха». Тогда в Минобороны отметили, что средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией российского региона.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.