В Петербурге появилась зловонная яма

Коммунальщики оставили зловонную яму в центре Петербурга

После ремонтных работ в центре Санкт-Петербурга появилась зловонная яма. Помимо вездесущего запаха нечистот, в месте обвала завелись крысы, пожаловались местные жители изданию «Фонтанка».

Котлован появился во дворе Доходного дома Кавоса на Садовой улице. В ходе работ по укреплению фундамента подрядчики случайно зацементировали трубопровод канализации и один из колодцев. Обнаружив ошибку, коммунальщики частично разрыли участок, но спустя несколько дней забросили его. Через месяц яма увеличилась из-за провалившейся брусчатки, ее облюбовали вредители. С потеплением запах канализации усиливается.

Управляющая компания организовала перекачку стоков в другой колодец, но решение лишь временное. За все это время представитель подрядной организации не выходил на связь. Гендиректор УК направил обращения в районную администрацию и комитет по охране памятников, так как дом причислен к объектам культурного наследия. Кроме того, УК обратилась с просьбой в содействии к Мариинскому театру — учреждение изначально являлось заказчиком работ.

Ранее жительница Челябинской области упала в вырытый коммунальщиками котлован. Неосмотрительность рабочих стоила 17-летней девушке перелома позвоночника.