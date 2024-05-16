Стала известна продолжительность искусственной комы премьера Словакии Фицо

TA3: премьер Словакии Фицо будет находиться в искусственной коме 24 часа

Премьер Словакии Роберт Фицо пробудет в искусственной 24 часа, сообщает телеканал TA3.

Операция после покушения на политика длилась почти четыре часа. Фицо потерял много крови, ранение брюшной полости было серьезным, говорится в публикации.

15 мая в Словакии совершили покушение на Фицо. Стрелявший прятался в толпе, которая пришла к зданию, где выступал премьер.

Мужчина выстрелил в политика несколько раз из короткоствольного ружья, потом попытался скрыться, однако ему это не удалось. Очевидцы вместе с личной охраной скрутили нападавшего, которым оказался 71-летний уроженец города Левице.