Стало известно о пожаре в разрушенном доме в Белгороде после удара ракетой ВСУ

Mash: пожар возник при демонтаже разрушенного после атаки ВСУ дома в Белгороде

Пожар возник при демонтаже дома в Белгороде, разрушенного после атаки ракетой со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как выяснило издание, огонь вспыхнул на восьмом этаже. На место прибыли сотрудники местных экстренных служб.

По информации Mash, подъезды многоэтажки на улице Щорса, по которой ударила украинская «Точка-У», начали разбирать. Кроме того, работы идут в соседнем подъезде, пожар на восьмом этаже тушат. Территория дома была оцеплена в радиусе 100-200 метров.

12 мая в Белгороде после массированного обстрела со стороны ВСУ обрушилась часть многоэтажного дома на улице Щорса. В здание попали фрагменты украинской ракеты «Точка-У». Спасателям удалось достать из-под завалов живыми 17 человек. По последним данным, еще 17 горожан получили несовместимые с жизнью травмы.