Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:13, 16 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о расстреле бегущих от мобилизации украинцев

Рогов: украинские пограничники расстреливают убегающих от мобилизации мужчин

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, украинские пограничники расстреливают пытающихся убежать от мобилизации и переправиться через реку Тиса в Румынию. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что уже зафиксировано порядка двух десятков таких случаев. По его словам, пограничники открывают прицельный огонь по убегающим украинцам, когда они стремятся переплыть реку.

«Румынская сторона начала фиксировать большое количество людей с огнестрельными ранениями, но это умалчивается по согласованию с Киевом и непосредственно с Брюсселем и Вашингтоном», — отметил он.

Ранее на Украине в 20 метрах от границы задержали пытавшихся уплыть в Венгрию мужчин. Задержанные украинцы сообщили, что договорились о переходе госграницы в социальных сетях.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин впервые прилетел в Китай после переизбрания. Чему посвящен его визит в Пекин?

      Трамп решил измотать Байдена двухчасовыми стоячими дебатами

      Стало известно о расстреле бегущих от мобилизации украинцев

      69-летняя ведущая в купальнике попала на обложку журнала Sports Illustrated

      Россиянам назвали пять способов сэкономить в путешествии

      Херш заявил о негласном признании Нетаньяху провала Израиля в конфликте в Газе

      Над российским регионом сбили два беспилотника

      Пара предалась любви в заполненном людьми автобусе

      МВД объявило в розыск чиновников из Прибалтики по делу об уничтожении памятников

      Стали известны дата и место прощания с Максимом Кононенко

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше