Рогов: украинские пограничники расстреливают убегающих от мобилизации мужчин

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, украинские пограничники расстреливают пытающихся убежать от мобилизации и переправиться через реку Тиса в Румынию. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что уже зафиксировано порядка двух десятков таких случаев. По его словам, пограничники открывают прицельный огонь по убегающим украинцам, когда они стремятся переплыть реку.

«Румынская сторона начала фиксировать большое количество людей с огнестрельными ранениями, но это умалчивается по согласованию с Киевом и непосредственно с Брюсселем и Вашингтоном», — отметил он.

Ранее на Украине в 20 метрах от границы задержали пытавшихся уплыть в Венгрию мужчин. Задержанные украинцы сообщили, что договорились о переходе госграницы в социальных сетях.