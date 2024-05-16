Стало известно о смерти одного из самых опытных российских пилотов

Mash сообщил о смерти летчика-испытателя Дмитрия Автухова

В возрасте 85 лет умер летчик-испытатель Дмитрий Автухов. Его называли одним из самых опытных российских пилотов. Кроме того, Автухов был актером и ликвидатором аварии в Чернобыле, об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, его не стало 10 мая. В последние годы Автухов боролся с онкологическим заболеванием.

Россиянин освоил более 20 типов самолетов и вертолетов. Автухова считали ведущим испытателем КА-50 и первым пилотом пожарного вертолета в Москве.

Кроме того, он приобрел известность после выхода фильма «Черная акула», где сыграл пилота вертолета. Во время съемок Автухов на площадке работал вместе с Владимиром Квачковым, которого в 2005 году арестовали по обвинению в покушении на экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса.

Ранее сообщалось, что МВД объявило в розыск правнучку легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову.