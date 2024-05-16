Стало известно о содержании призывников ВСУ в клетке

РИА Новости: призывников ВСУ держат в клетке в Херсоне

Мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источники в пророссийском подполье города.

Информаторы сообщили, что схваченных призывников Вооруженных сил Украины (ВСУ) привозят в одно место — на территорию бывшей автошколы, где ранее находился вытрезвитель.

«Держат призывников в одной большой клетке. Их содержат без соблюдения даже элементарных гигиенических норм», — отметили подпольщики.

Собеседники агентства добавили, что задержанным военкомами с Западной Украины херсонцам не дают связаться с семьей, чтобы их близкие не привезли им документы, подтверждающие их право на отсрочку или бронь.

Ранее на Украине в 20 метрах от границы задержали пытавшихся уплыть в Венгрию мужчин. Задержанные украинцы сообщили, что договорились о переходе госграницы в социальных сетях.