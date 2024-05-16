Стало известно об обстреле ВСУ мирных жителей

Минобороны: ВСУ обстреливают жителей оставленных пунктов Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары, в том числе кассетными боеприпасами, по мирным жителям в оставленных ими населенных пунктах Харьковской области. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Артиллерия ВСУ сразу после отступления со своих позиций наносит артиллерийские удары по мирному населению в оставленных ими населенных пунктах Харьковской области», - сообщили в ведомстве.