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05:14, 16 мая 2024Россия

Стало известно об обстреле ВСУ мирных жителей

Минобороны: ВСУ обстреливают жителей оставленных пунктов Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары, в том числе кассетными боеприпасами, по мирным жителям в оставленных ими населенных пунктах Харьковской области. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Артиллерия ВСУ сразу после отступления со своих позиций наносит артиллерийские удары по мирному населению в оставленных ими населенных пунктах Харьковской области», - сообщили в ведомстве.

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      Марина Совина
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