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18:25, 16 мая 2024Ценности

Стилистка назвала россиянкам лучшие наряды для вечеринки

Стилистка Якшимуратова назвала брючный костюм лучшей вещью для вечеринки

Фото: CHUTTERSNAP / Unsplash

Россиянкам назвали лучшие наряды для вечеринки. Соответствующий комментарий от имидж-консультанта сервиса по поиску специалистов «Профи» Азизы Якшимуратовой попал в распоряжение «Ленты.ру».

Стилистка рассказала, что в текущем сезоне актуальными стали винтажные предметы гардероба, что подтверждают образы супермодели Беллы Хадид. «Вот что мы точно можем использовать — кружевные вещи. Кружевные, полупрозрачные юбки сейчас особенно актуальны. В макияже лучше использовать розовые матовые оттенки», — заявила она.

Кроме того, по словам эксперта, актуальность обрели монохромные брючные костюмы, особенно оверсайз-варианты. «Здесь выбираем брюки полной длины, чтобы вытянуть силуэт, и отдаем предпочтение струящимся тканям — это будет выглядеть легче и элегантнее. К строгому образу можно добавить воздушности с помощью сияния», — уточнила собеседница издания.

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В то же время манекенщица Эльза Хоск в одном из недавних выходов объединила сразу несколько трендов: низкая талия, полупрозрачные воздушные ткани и длина макси, добавила Якшимуратова. Сделать образ более дерзким помогут аксессуар в виде чокера и акцентный макияж, например, с яркой подводкой.

В заключение стилистка рекомендовала читателям обратить внимание на наряды из шелка в сочетании с пиджаком с мужского плеча, особенно молочно-бежевого, сливочно-желтого или розового цветов. «Из аксессуаров можно добавить объемные жемчужные ожерелья или сережки», — пояснила она и добавила, что в моду вернулась также юбка-балон.

Ранее стилист Александр Рогов посоветовал россиянкам носить одежду задом наперед. Эксперт проанализировал осенние модные коллекции известных марок и выделил новый тренд — расположенный наоборот воротник.

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      Карина Черных
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