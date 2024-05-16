Суд не стал рассматривать заявление о банкротстве «Москвича»

Арбитражный суд Москвы не стал рассматривать заявление о банкротстве «Москвича»

Арбитражный суд Москвы не принял к производству заявление о банкротстве автозавода «Москвич», поданное гонконгским поставщиком Silver Basis Investment Development Company, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что до этого иностранная компания добивалась взыскания с «Москвича» 2,5 миллиона евро долга и 124 тысяч евро неустойки по договору, заключенному еще в период присутствия в РФ французского концерна Renault, управлявшего площадкой. Имеющейся задолженностью и обосновывались ее заявления.

Ранее суд частично удовлетворил иск, однако сейчас исполнение решения приостановлено в связи с направлением в рамках процесса кассационной жалобы. С учетом этого, указали на московского автозаводе, заявление о признании предприятия банкротом вернули Silver Basis.

В апреле, после сообщений об угрозе банкротства, на «Москвиче» выступили с опровержением, в котором заявили, что представленная информация не отражает реальное финансовое состояние завода, а действия компании из Гонконга направлены на подрыв его деловой репутации.