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14:51, 16 мая 2024Мир

Украина и Турция обсудили возобновление зерновой сделки

Министры обороны Турции и Украины обсудили возобновление зерновой сделки

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Министр обороны Турции Яшар Гюлер и его украинский коллега Рустем Умеров на встрече обсудили меры для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщается на официальном сайте турецкого оборонного ведомства.

«Он (Умеров — прим. «Ленты.ру») посетил Анкару 14 мая и провел встречи с министром обороны Турции, где обсуждались вопросы региональной безопасности и возможности двустороннего военного сотрудничества», — говорится в заявлении.

17 июля 2023 года Россия вышла из зерновой сделки, предупредив об этом Турцию, ООН и Украину. Тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.

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      Виктория Кондратьева
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