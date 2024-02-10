Небензя оценил перспективы возобновления зерновой сделки

Небензя: Россия пока не видит перспектив для возобновления зерновой сделки

Россия пока не видит перспектив и предпосылок для возобновления зерновой сделки. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС.

«Готовы рассмотреть возможность возобновления черноморской инициативы после снятия односторонних ограничительных мер с российских компаний — производителей и экспортеров сельхозпродукции и удобрений», — сказал Небензя.

Он подчеркнул, что для этого Москва поддерживает контакт с генсекретарем ООН Антониу Гутеришем и генсекретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан. По мнению Небензи, сейчас предложения ООН не носят новый характер и не влияют на принятие долгосрочного решения.

17 июля 2023 года Россия вышла из зерновой сделки, уведомив об этом Турцию, ООН и Украину. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена. Президент России Владимир Путин, объясняя выход из сделки, заявил о недобросовестных действиях Запада, которые, по его словам, направлены на достижение собственных целей в ущерб интересам Москвы.