Украинские военные отметили усиление ВС России за время проведения СВО

WSJ: военные ВСУ считают, что армия России стала сильнее за время спецоперации

Украинские военные отметили усиление российских войск за время проведения спецоперации, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Состояние армии России оценил сержант 57-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Щербина. «У России сильная армия», — отметил он, признав невозможность противостоять российскому военно-промышленному комплексу.

По мнению бойцов ВСУ, на ход конфликта значительно повлияли планирующие авиабомбы России, говорится в материале.

Ранее украинские военные заявили о «настоящем аде» в Харьковской области из-за наступления российских войск. Отмечается, что самыми тяжелыми стали первые шесть часов, когда российские солдаты прошли через границу, которая оставалась нетронутой более года.