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22:00, 16 мая 2024Бывший СССР

Украинские военные отметили усиление ВС России за время проведения СВО

WSJ: военные ВСУ считают, что армия России стала сильнее за время спецоперации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Украинские военные отметили усиление российских войск за время проведения спецоперации, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Состояние армии России оценил сержант 57-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Щербина. «У России сильная армия», — отметил он, признав невозможность противостоять российскому военно-промышленному комплексу.

По мнению бойцов ВСУ, на ход конфликта значительно повлияли планирующие авиабомбы России, говорится в материале.

Ранее украинские военные заявили о «настоящем аде» в Харьковской области из-за наступления российских войск. Отмечается, что самыми тяжелыми стали первые шесть часов, когда российские солдаты прошли через границу, которая оставалась нетронутой более года.

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      Марина Совина
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